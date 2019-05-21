Плугин привел в ГУ МВД Петербурга и ЛО коллег из Москвы

Противодействием коррупции займется полковник Евгений Ульянов.

В главном управлении МВД Петербурга и ЛО сообщили о новых назначениях на посты 21 мая.

Бороться с коррупцией и обеспечивать экономическую безопасность в Петербурга отныне будет полковник Евгений Ульянов. До этого он занимался тем же в Москве.

Назначен и новый начальник управления собственной безопасности — пост займет подполковник Алексей Васильев. Раньше он являлся заместителем начальника УВД по южному административному округу Москвы.

Роман Плугин занял пост руководителя ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в феврале 2019 года, когда Сергей Умнов отправился работать в Москву. До этого он шесть лет руководил УВД по ЮАО в Москве и взял тех, с которыми работал и раньше: своего заместителя и руководителя отдела экономбезопасности.

Ранее Gazeta.sPb сообщила о назначении на пост главы МВД Романа Плугина.