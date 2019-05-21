Спрос на велосипеды в Петербурге повысился на 34%

Объем предложений о продаже двухколесного экологически чистого транспорта в мае увеличился на 8% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Спрос вырос на треть — 34% за год.

Дешевле всего в Петербурге можно приобрести детский велосипед. Покупателю такой транспорт обойдется в 4 387 рублей, а вот за дорожный придется отдать уже 23 239 рублей.

В целом велосипедный транспорт в городе на Неве стал на 2,9% доступнее. Чтобы пересесть на него, петербуржцам нужно выложить в среднем 15 280 рублей.

При этом чаще всего петербуржцы интересуются горными велосипедами — на них приходится более 43% всех запросов, гораздо реже экстремальными BMX.

Ранее Gazeta.SPb разобралась в вопросе: Почему в Петербурге медленно строятся велодорожки?

Чем ближе лето, тем больше велосипедистов на улице — в среде пешеходов растут возмущения, начинается «дележка» тротуара. Многие петербуржцы считают, что велодорожки решат проблему, но пока они строятся не так быстро.