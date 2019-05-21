Акция у Медного Всадника приведет к перекрытиям движения

С 8:30 до 10:40 проезд по Адмиралтейской набережной и Сенатской закроют.

В понедельник 27 мая к Медному Всаднику Санкт-Петербурга возложат цветы, сообщает КРТИ 21 мая. Из-за акции по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади закроют движение для автомобилей.

Ограничения на проезд будут действовать в “час пик” с 8:30 до 10:40. Впрочем, в День Города в центре Санкт-Петербурга наверняка будет тяжело проехать и без этого — остается надеяться, что большинство в этот день предпочтут метро.

Сейчас по прогнозу синоптиков понедельник 27 мая должен стать дождливым и пасмурным, а температура составит около 16 градусов тепла.

Ранее Gazeta.sPb опубликовала полный список ограничений проезда на День города в Петербурге. Всего для гостей запланировали свыше 200 мероприятий, включая фестиваль мороженого, велопарад и концерт на Дворцовой площади.