Парусник для «Алых парусов» причалил к набережной Лейтенанта Шмидта

Фото: «Живем на Васильевском | Васильевский остров» / ВК
Фото: «Живем на Васильевском | Васильевский остров» / ВК

В Петербурге парусный корабль «Россия», принимающий участие в летнем фестивале для выпускников школ «Алые паруса», пришвартовалось у набережной Лейтенанта Шмидта.

Как сообщают очевидцы группы ВКонтакте «Живем на Васильевском | Васильевский остров», уже стоит с красными паруса.Известно, что на их создание ушла почти тысяча квадратных метров ткани. Напомним, что несколько лет подряд жемчужиной праздника выпускников было шведское судно «Три короны».

По Неве корабль «Россия» будет двигаться в ночь с 23 на 24 июня. Изначально фестиваль «Алые паруса» планировали провести 21-22 июня, но организаторам пришлось немного сместить даты, по причине того, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Отметим, что во время проведения «Алых парусов» экскурсионные туры по каналам и рекам Петербурга осуществляться не будут.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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