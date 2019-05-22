Во Владимирской области проходит контртеррористическая операция

В одном из частных домов на окраине города Кольчугино во Владимирской области заблокирована группа боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ. По некоторым данным, террористы оказывают вооруженное сопротивление.

15 человек были эвакуированы из домов, которые расположены вблизи места происшествия, информирует «ТАСС» со ссылкой на администрацию Кольчугинского района.

В городе введен режим контртеррористической операции.

Данных о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что силовики ликвидировали боевиков “Исламского государства” (организация запрещена в РФ) в Тюмени. Операция проводилась в Калининском административном округе Тюмени — в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации.