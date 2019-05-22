Пятилетнюю девочку с астмой на вертолете привезли в Петербург

Жизни девочки ничего не угрожает. Фото: vk.com/san.aviacia

Жизни девочки ничего не угрожает. Фото: vk.com/san.aviacia

В связи с резким ухудшением состояния здоровья пятилетнюю девочку доставили из города Подпорожье в Санкт-Петербург с помощью вертолета.

В понедельник, 20 мая, из города Подпорожье, который находится в Ленинградской области, при помощи сотрудников санавиации на вертолете перевезли девочку в возрасте пяти лет. У ребенка были проблемы с дыханием.

Девочка была госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга. Врачи диагностировали у ребенка бронхиальную астму, в связи с которой развилась дыхательная недостаточность.

Ребенку оказали квалифицированную медицинскую помощь. На данный момент состояние девочки стабильное, её жизни ничего не угрожает. Ребенок остается под наблюдением врачей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госдума приняла закон, позволяющий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.