Петербург окружает ядовитое растение

Борщевик может нанеси вред здоровью. Фото: Pixabay
Борщевик может нанеси вред здоровью. Фото: Pixabay

Жители пригорода рассказывают в социальных сетях о зарослях борщевика.

Фотографии начали появляться во «Вконтакте» еще на прошлой неделе, с каждым днем эта проблема становится только глобальнее. Если раньше жаловались в основном жители Ленинградской области, то постепенно борщевик надвигается на районы, граничащие с Санкт-Петербургом.

Петербуржцы находят опасное растение во Всеволожском районе, а также в Кудрово. Люди пишут, что борщевик растет на свалках, придорожных зонах и рядом со стоянками. Иногда его можно встретить во дворах школ и домов.

Напоминаем, что растение вызывает сильные ожоги, которые могут долго не заживать, а также иногда становится причиной слепоты у людей С 2015 года борщевик признали сорняком, но бороться с ним не так уж просто.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд подтвердил штраф, наложенный на администрацию района Ленинградской области за борщевик. Размер штрафа составил 200 тысяч рублей вместо 400 тысяч.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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