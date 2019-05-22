Петербург окружает ядовитое растение

Жители пригорода рассказывают в социальных сетях о зарослях борщевика.

Фотографии начали появляться во «Вконтакте» еще на прошлой неделе, с каждым днем эта проблема становится только глобальнее. Если раньше жаловались в основном жители Ленинградской области, то постепенно борщевик надвигается на районы, граничащие с Санкт-Петербургом.

Петербуржцы находят опасное растение во Всеволожском районе, а также в Кудрово. Люди пишут, что борщевик растет на свалках, придорожных зонах и рядом со стоянками. Иногда его можно встретить во дворах школ и домов.

Напоминаем, что растение вызывает сильные ожоги, которые могут долго не заживать, а также иногда становится причиной слепоты у людей С 2015 года борщевик признали сорняком, но бороться с ним не так уж просто.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд подтвердил штраф, наложенный на администрацию района Ленинградской области за борщевик. Размер штрафа составил 200 тысяч рублей вместо 400 тысяч.