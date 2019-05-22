К сборной России присоединится защитник СКА

Артем Зуб уже включен в заявку.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Наконец тренерский штаб российской сборной укомплектовал состав команды – к ней во время плей-офф присоединится защитник СКА – Артем Зуб. Больше вакантных мест не осталось, говорится в официальном Twitter-аккаунте сборной.

Напоминаем, что чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России еще не проиграла ни разу и стала лидером среди всех прошедших в четвертьфинал команд. Сейчас у команды в запасе 21 очко, что на три больше, чем у ближайших соперников. Следующая игра состоится 23 мая – россияне должны будут выйти на лед против американцев.

Артем Зуб играет за СКА с 2016 года. Он смог завоевать бронзу на Чемпионате мира в 2017 году и золото – на Олимпийских играх в 2018 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны четвертьфинальные пары ЧМ. В четвертьфинале России сыграет против США, Чехия выйдет на лед против Германии, Канада постарается одолеть Швейцарию, а Финляндия – забросить как можно больше шайб в ворота Швеции.