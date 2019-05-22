Обвиняемые в теракте в петербургском метро просят показать им вещдок – бомбу

Фигуранты дела заявили, что их не знакомили с изъятыми самодельными взрывными устройствами.

Слушание состоялось сегодня, 22 мая, в Ленинградском окружном военном суде. Обвиняемые отметили, что нарушаются их права – они не видели вещдоки на стадии предварительного следствия и это является нарушением. Защита фигурантов дела также подчеркивает, что протоколы осмотра взрывного устройства не являются первичным доказательством, передает издание «Петербургский дневник». Одна из подсудимых заявила, что бомбу им подкинули.

Прокурор отметила, что нет никакой необходимости приносить опасный предмет в зал суда, ведь имеются фотографии бомбы, а также все необходимые документы.

Пока что решение по ходатайству не принято. Если сторона защита предоставит все доказательства, то бомбу действительно придется везти из Москвы в Санкт-Петербург.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд отправил в колонию на три с половиной года анархиста по делу «Сети».