Обвиняемые в теракте в петербургском метро просят показать им вещдок – бомбу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Фигуранты дела заявили, что их не знакомили с изъятыми самодельными взрывными устройствами.

Слушание состоялось сегодня, 22 мая, в Ленинградском окружном военном суде. Обвиняемые отметили, что нарушаются их права – они не видели вещдоки на стадии предварительного следствия и это является нарушением. Защита фигурантов дела также подчеркивает, что протоколы осмотра взрывного устройства не являются первичным доказательством, передает издание «Петербургский дневник». Одна из подсудимых заявила, что бомбу им подкинули.

Прокурор отметила, что нет никакой необходимости приносить опасный предмет в зал суда, ведь имеются фотографии бомбы, а также все необходимые документы.

Пока что решение по ходатайству не принято. Если сторона защита предоставит все доказательства, то бомбу действительно придется везти из Москвы в Санкт-Петербург.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд отправил в колонию на три с половиной года анархиста по делу «Сети».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бомба суд терракт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Землю Америки разрешили удобрять мертвецами
Исландию могут наказать за демонстрацию флага Палестины на ...
Беглов и Митянина обсудили остановки для инвалидов
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, отказались от наследства
“Звезды белых ночей” осветят Мариинский на два месяца
В Петербурге на аукционе продадут автограф Цветаевой и рукописную Библию
Птицы, улитки и кувшинки заполнят Новую Голландию
Собчак поговорила с Ларсом фон Триером о Гитлере и новых фильмах