В Петербурге на аукционе продадут автограф Цветаевой и рукописную Библию

С молотка уйдет ряд библиографических редкостей.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Аукцион «Редкие книги. Графика. Винил» состоится первого июня. Как понятно по названию, петербуржцам предлагают приобрести не только книги, но также пластинки, коллекционные афиши к кинофильмам и даже рукописную Библию.

О Священном писании известно, что это – первый перевод Библии на русский язык. Эксперты считают, что рукопись смогут продать как минимум за полмиллиона рублей, передает Neva.Today.

Любители музыки смогут купить винил с песнями любимых групп – от Queen до The Beatles.

Самым дорогим лотом считается автограф поэтессы Марины Цветаевой, который она оставила в издании сборника «После России. 1922 – 1925». Ее готовы продать более чем за миллион рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге «заморозили» пять аукционов на оформление праздников.