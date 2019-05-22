Беглов и Митянина обсудили остановки для инвалидов

Петербург закупил трамваи и троллейбусы для колясочников.

Беглов поручил приспособить для инвалидов соцобъекты и транспортную инфраструктуру на заседании совета по делам инвалидов в Петербурге 22 мая в среду.

Врио заявил, что властям Петербурга важно создать доступную среду для всех жителей.

Вице-губернатор Анна Митянина подтвердила, что Петербург купил трамваи и троллейбусы, приспособленные для колясочников — осталось переделать для них сами остановки.

По словам Митяниной, 4 тысячи соцобъектов обеспечили доступом для инвалидов — еще 116 скоро включат в этот список.

Право на соцтакси скоро получат инвалиды по зрению II-ой группы, с онкологией и дети с проблемами поведения.

Всего в Санкт-Петербурге около 593 тысяч инвалидов. Общее население составляет 5 млн 384 тысячи — то есть инвалидов можно назвать каждого десятого жителя Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Косткина уверена, что Беглов примет участие в выборах.