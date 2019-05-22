Косткина считает, что Беглов примет участие в выборах

Косткина оценила, все что Беглов уже успел сделать для города. Фото: gov.spb.ru
Косткина оценила, все что Беглов уже успел сделать для города. Фото: gov.spb.ru

Экс-вице-губернатор уверена, что врио уже начал решать проблемы Петербурга и не отступится.

Предложение Александру Беглову выдвинуть себя в качестве кандидата напост губернатора от Общественной палаты поддержала глава комиссии по соцполитике и делам ветеранов Людмила Косткина 22 мая. По ее словам врио видит проблемы Санкт-Петербурга и ищет пути их решения — и не отступится на полпути.

Косткина напомнила о приобретении зданий школ и детских садов для Петербурга, выплатах крупным семьям и о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров, решения о чем принял Беглов.

Людмила Косткина являлась вице-губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти 8 сентября, однако в Заксобрании сообщили, что позже уточнят даты, как Gazeta.SPb ранее сообщила.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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