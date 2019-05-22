Эмилия Кларк слушала Гитлера для роли Дейнерис в “Игре Престолов”

Актриса пыталась понять, что имели в виду те, кто говорил на непонятном ей языке. Фото: скриншот из сериала.
Актриса пыталась понять, что имели в виду те, кто говорил на непонятном ей языке. Фото: скриншот из сериала.

Финальную речь перед своим войском актриса произносила “для всего Белфаста”.

Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале “Игра Престолов” рассказала Variety, что изучала речи иностранных государственных деятелей при подготовке к роли.

Кларк объяснила, что ей нужно было выступать с речью на придуманном языке. Поэтому она смотрела как выступают “диктаторы и вожди” и пыталась понять, о чем они говорят по интонациям и жестам. По ее словам, то, что хочет сказать Гитлер, понять очень легко. Речь в финальной серии она, по ее словам, произносила “для всего Белфаста” (столица Северной Ирладии) — но через закрытое окно.

Актриса получила роль в “Игре Престолов” в 2010 году, когда ей было 23-24 года. Кроме сериала она уже успела снять в спин-оффе “Звездных войн” о молодом Хане Соло, “Терминаторе: Генезис”, мелодраме “До встречи с тобой” и многих других лентах.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что “Игра Престолов” наконец закончилась.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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