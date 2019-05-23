Мужчина проехался в открытом багажнике «Лады» по Петербургу

Мужчина почти не помещался в багажнике. Фото: Piter.tv
Мужчина почти не помещался в багажнике. Фото: Piter.tv

На перекрестке улицы Бухарестской и улицы Дмитрова очевидцы заметили мужчину, который сидит в открытом багажнике автомобиля «Лада».

По словам автомобилистов, мужчина передвигался в таком положении всю дорогу по Санкт-Петербургу. Один из моментов движения удалось заснять на видео, сообщает Piter.tv.

Вероятно, молодой человек устроился в автомобиле таким образом из-за того, что в салоне ему не хватило места. Судя по кадрам, которые были засняты очевидцами, мужчина не испытывают особого дискомфорта при передвижении столь опасным образом.

О дальнейшей судьбе молодого человека и автомобиля ничего не известно. Однако мужчина с трудом помещался в багажнике, что делало ситуацию небезопасной.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у станции метро «Московская» столкнулись два автобуса и троллейбус.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто дорожное движение инцидент
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