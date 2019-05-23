Капризов жестко отреагировал на слухи про отношения с Загитовой: что за бред!

Кирилл Капризов. Фото: Википедия
Кирилл Капризов. Фото: Википедия

Форвард сборной России и московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов жестко отреагировал на слухи о его связях с фигуристкой Алиной Загитовой.

Один из самых перспективных молодых хоккеистов сборной России Кирилл Капризов назвал полным бредом появившийся в средствах массовой информации слух о том, что его связывают романтические отношения с юной надеждой российского фигурного катания Алиной Загитовой.

— Что за бред! Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего — вот и написывают, — прокомментирова Капризов.

Известно, что сейчас Капризов, продолжает подготовку к матчу 1/4 финал Чемпионата мира -2019 против США. А на Олимпийских играх – 2018 его часто видели в компании с Алиной.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:4.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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