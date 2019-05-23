Сегодня пройдет матч России и США в ЧМХ-2019

Сборная Россия по хоккею. Фото: twitter.com/russiahockey
Сборная Россия по хоккею. Фото: twitter.com/russiahockey

Сегодня, 23 мая, состоится четверть финала чемпионата мира по хоккею 2019 года. В 17:15 по московскому времени встретятся сборные России и США.

Россияне и американцы проведут игру в Братиславе. А в это же время в Кошице сборная Канады сыграет со сборной Швейцарии.

Также сегодня в 21:15 пройдут ещё две игры в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею-2019. А именно: сборная Чехии встретится со сборной Германии, хоккеисты Финляндии сразятся с игроками Швеции.

Сборная России показывает крайне положительную игру на протяжении всех предыдущих встреч. Все матчи группового этапа россияне выиграли. В группе В сборная России заняла первое место. Сборная США в своей группе А заняли четвертое место после Канады и Словакии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кирилл Капризов жестко отреагировал на слухи про отношения с Загитовой: что за бред!

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Сегодня пройдет матч России и США в ЧМХ-2019