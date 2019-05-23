В воскресенье трамваи 9, 20 и 21 изменят маршрут

В воскресенье, 26 мая, в первой половине дня (с 8:00 до 14:00) маршруты трамваев №9, №20 и №21 будут изменены в связи с проведением дорожных работ.
Ремонтные работы будут выполняться на участке проспекта Энгельса от Скобелевского проспекта до улицы Рашетовой, сообщили Gazeta.SPb в Санкт-Петербург ГУП «Горэлектротранс».
Движение трамваев на указанный период времени изменится следующим образом:
- Маршрут №9 будет следовать от станции «Проспект Мечникова» по привычной трассе до станции «Станция метро «Озерки»;
- Маршрут №20 начнет свой путь от станции «Проспект Культуры», затем через проспект Культуры будет следовать до Тихорецкого проспекта, затем по Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, далее по действующей трассе до станции «Площадь Ленина»;
- Маршрут №21 выйдет от станции «Приморский проспект» по актуальной трассе до Еонотаевской улицы, далее по Енотаевской улице до станции «Станция метро «Удельная».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на федеральной трассе «Кола» на 45 минут разведут Ладожский мост.