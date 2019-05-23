За сезон будет обновлено 140 километров КАД

Работы будут закончены к концу лета. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут закончены к концу лета. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С мая 2019 года сотрудники дорожных служб начали ремонтные работы на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Будет обновлено более 140 км дороги.

В течение сезона в общей сложности будет отремонтировано 33 участка автомагистрали по прямому и обратному ходу. Для обновления дорожного покрытия будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-19) высокого качества, которые спроектированный объемным методом, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Материал обладает таким отличительным свойством, как высокая устойчивость к износу и защищен от повреждений шипованных шин.

На данный момент работы проводятся на следующих участках: от Московского шоссе до Таллиннского шоссе, от Мурманского шоссе до Вантового моста, от Вантового моста до Шафировского проспекта.

Предполагается, что до конца летнего сезона работы должны быть закончены.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что началась реставрация выбранного петербуржцами фонтана.