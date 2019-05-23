Дворцовый мост на одну ночь планируют развести не по графику

В эту же ночь Дворцовый мост после будет разводиться по графику. Фото: https://mostotrest-spb.ru

В эту же ночь Дворцовый мост после будет разводиться по графику. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Внеплановая разводка конструкции связана с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 316-летию Петербурга.

Внеплановая разводка Дворцового моста запланирована в ночь с 26 мая на 27 мая. Об этом сегодня сообщают в СПб ГБУ “Мостотрест”. Для проведения праздничных мероприятий, посвященных 316-летию Петербурга мост будет разведен с 00:00 до 00:30.

Также на предприятии сообщают, что в эту же ночь Дворцовый мост после будет разводиться по графику. Первая разводка будет проводиться с 01:10 до 02:50, после конструкцию сведут и далее разведут с 03:10 до 04:55.

В СПб ГБУ “Мостотрест” напоминают, что наводка моста может осуществляться раньше времени — по факту прохождения последнего судна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам расскажут о праздновании Дня города.