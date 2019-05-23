Дворцовый мост на одну ночь планируют развести не по графику

В эту же ночь Дворцовый мост после будет разводиться по графику. Фото: https://mostotrest-spb.ru
В эту же ночь Дворцовый мост после будет разводиться по графику. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Внеплановая разводка конструкции связана с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 316-летию Петербурга.

Внеплановая разводка Дворцового моста запланирована в ночь с 26 мая на 27 мая. Об этом сегодня сообщают в СПб ГБУ “Мостотрест”. Для проведения праздничных мероприятий, посвященных 316-летию Петербурга мост будет разведен с 00:00 до 00:30.

Также на предприятии сообщают, что в эту же ночь Дворцовый мост после будет разводиться по графику. Первая разводка будет проводиться с 01:10 до 02:50, после конструкцию сведут и далее разведут с 03:10 до 04:55.

В СПб ГБУ “Мостотрест” напоминают, что наводка моста может осуществляться раньше времени — по факту прохождения последнего судна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам расскажут о праздновании Дня города.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ГБУ "Мостотрест" дворцовый мост день города развод мостов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Forbes составил рейтинг «золотой молодежи» — самых богатых ...
“Волонтеры Победы” надеются, что Беглов выдвинет свою кандидатуру на ...
На заводе “Северная верфь” запустили резку металла для третьего ...
Дворцовый мост на одну ночь планируют развести не по графику
ККИ сносит заборы на самовольно занятом участке у Суздальского озера
ООО “Норд Инжиниринг” и ПАО “Ленэнерго” оштрафовали за уничтожение зеленых ...
В Главном штабе расскажут историю “Обожжённого сердца Парижа”
За сезон будет обновлено 140 километров КАД