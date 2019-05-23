Песков отреагировал на новое шоу Би-би-си с «Путиным» в роли ведущего

Недавно телеканал представил шоу. Ведущим в нем будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным.

Британская телерадиокорпорация Би-би-си (BBC) не просила разрешения на использование образа лидера Российской Федерации Владимира Путина в своей телепередаче, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что авторы программы в Кремль не обращались.

По словам Пескова, Путин считает, что не он должен быть похож на эти карикатуры, а карикатуры должны быть похожи на него.

Известно, что по задумке авторов, в рамках шоу виртуальный персонаж Путина будет проводить интервью с различными гостями.

Напомним, что создание анимированного шаржа на известных политиков уже вторично, поскольку в 90-х в России уже существовало шоу «Куклы», где знаменитые политические деятели были представлены виртуальными персонажами.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин помиловал жителя Гатчины, осужденного за убийство пенсионерки.