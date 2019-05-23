Беглов приветствовал участников VII юношеского турнира по дзюдо памяти Анатолия Рахлина

Всем собравшимся на традиционном турнире Беглов пожелал удачи. Фото: https://vk.com/a_beglov
Всем собравшимся на традиционном турнире Беглов пожелал удачи. Фото: https://vk.com/a_beglov

Турнир проходит ежегодно 23 мая, в день рождения заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

В четверг, 23 мая, в Петербурге стартовал ежегодный юношеского турнира по дзюдо памяти Анатолия Рахлина. На церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Действующий губернатор также поздравил с юбилеем клуб “Дзюдо Турбостроитель”, которому сегодня исполнилось 50 лет. Клуб является преемник традиций спортивного клуба Ленинградского Металлического завода, где в 1969 году открылась секция самбо. Секцию возглавил заслуженный тренер России Анатолий Рахлин.

Беглов сказал, что Рахлин был волевым и мужественным человеком. Именно он привил многим мальчикам и девочкам правильные качества и дал им путевку в жизнь.

Всем собравшимся на традиционном турнире Беглов пожелал удачи.

Отметим, что в турнире принимают участие представители клубов из 20 стран. Среди них клубы из Азербайджана, Беларуси, Германии, Греции, Грузии, ДНР, Израиля, Латвии, Литвы и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня пройдет матч России и США в ЧМХ-2019.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр беглов Анатолий Рахлин дзюдо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители блокадного Ленинграда попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру ...
В “Ленэкспо” покажут хорьков-байкеров, поющих морских свинок и крысиный косплей
Возле Константиновского дворца сбили пешехода
На КАДе произошло ДТП с участием бетономешалки. Есть пострадавшие (видео)
На Ладожском мосту ограничат движение в связи с укладкой асфальтобетона
На Васильевском острове будут искать правонарушителей среди мотоциклистов
Аптека “Айрин” в Невском районе оказалась заблокирована для инвалидов
За свободу труда: компании все чаще переходят работать из офисов в коворкинги