Беглов приветствовал участников VII юношеского турнира по дзюдо памяти Анатолия Рахлина

Турнир проходит ежегодно 23 мая, в день рождения заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

В четверг, 23 мая, в Петербурге стартовал ежегодный юношеского турнира по дзюдо памяти Анатолия Рахлина. На церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Действующий губернатор также поздравил с юбилеем клуб “Дзюдо Турбостроитель”, которому сегодня исполнилось 50 лет. Клуб является преемник традиций спортивного клуба Ленинградского Металлического завода, где в 1969 году открылась секция самбо. Секцию возглавил заслуженный тренер России Анатолий Рахлин.

Беглов сказал, что Рахлин был волевым и мужественным человеком. Именно он привил многим мальчикам и девочкам правильные качества и дал им путевку в жизнь.

Всем собравшимся на традиционном турнире Беглов пожелал удачи.

Отметим, что в турнире принимают участие представители клубов из 20 стран. Среди них клубы из Азербайджана, Беларуси, Германии, Греции, Грузии, ДНР, Израиля, Латвии, Литвы и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня пройдет матч России и США в ЧМХ-2019.