Спортивно-культурный парк планируют развернуть у СКК к ЧМ-2023

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Спортивно-культурный парк планируют развернуть перед чемпионатом мира по хоккею 2023 года. Парк будет располагаться непосредственно вблизи СКК “Петербургский”. Об этом в ходе конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Об этом пишут “Невские Новости”.
Помимо этого, СКК в рамках чемпионата будет вмещать до 21,5 тысяч человек. А во время концертов порядка 23 тысяч человек. Спортивно-культурный парк станет дополнительной площадкой для более комфортного и приятного посещения.
Третьяк заверил, что новый стадион станет центром хоккейной жизни в Петербурге.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что градозащитники просят признать СКК “Петербургский” объектом культурного наследия.