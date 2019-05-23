Спортивно-культурный парк планируют развернуть у СКК к ЧМ-2023

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Спортивно-культурный парк планируют развернуть перед чемпионатом мира по хоккею 2023 года. Парк будет располагаться непосредственно вблизи СКК “Петербургский”. Об этом в ходе конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Об этом пишут “Невские Новости”.

Помимо этого, СКК в рамках чемпионата будет вмещать до 21,5 тысяч человек. А во время концертов порядка 23 тысяч человек. Спортивно-культурный парк станет дополнительной площадкой для более комфортного и приятного посещения.

Третьяк заверил, что новый стадион станет центром хоккейной жизни в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что градозащитники просят признать СКК “Петербургский” объектом культурного наследия.