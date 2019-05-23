После матча с “Енисеем” португалец Луиш Нету покинет “Зенит”

В составе петербургской команды защитник дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок и два Суперкубка. Фото: https://fc-zenit.ru

В составе петербургской команды защитник дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок и два Суперкубка. Фото: https://fc-zenit.ru

На сайте футбольного клуба сине-бело-голубых появилось прощальное видео.

Заключительным в составе петербургской команды станет для футболиста встреча с “Енисеем”. Об этом сообщают представители ФК “Зенит”.

После игры состоится церемония прощания футболиста с болельщиками. Также в клубе напомнили, что Нету присоединился к “Зениту” в 2013 году. Его дебютный выход прошел в матче Лиги Европы против “Ливерпуля”.

За шесть лет игры в составе “Зенита”, португалец провел 174 матча, один раз забил и сделал результативную передачу.

Также в составе петербургской команды защитник дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок и два Суперкубка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в День города “Зенит” отправится на чемпионский парад.