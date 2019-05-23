Гигантская люстра повисла над Дворцовой площадью

Санкт-Петербург готовят к празднованию Дня города.

Об этом стало известно вечером 23 мая. Хрустальная люстра, сообщает издание «Фонтанка», весит почти 500 килограммов. Она нужна, чтобы освещать сцену на Дворцовой площади.

Напоминаем, что 26 мая в центре Санкт-Петербурга пройдет концерт «Классика на Дворцовой». Специалисты отмечают, что подобные мероприятия довольно часто проводят во всем мире, но в Северной столице решили удивить тем, что каждый номер программы станет почти что спектаклем. Для реализации задумки нужна была в том числе люстра, говорят организаторы.

Напоминаем, что перед петербуржцами и гостями города выступят Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и многие другие.

В 2019 году День города решили праздновать не 27, а 26 мая, так как праздник выпал на понедельник – люди из-за повседневных дел не смогли бы посетить все мероприятия, которые готовят.

Ранее в Gazeta.SPb мы рассказывали о программе мероприятий на День города в Санкт-Петербурге.