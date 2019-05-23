Ленинградцы должны быть готовы к грозе и сильному ветру

В регион придет непогода.

Синоптики рассказали, что в ночь с 23 на 24 мая в Ленинградской области будет довольно холодно – в некоторых районах температура воздуха опустится до нуля, зато осадков не ожидается. В светлое время суток воздух сможет кое-где прогреться до плюс 19 градусов, но в большинстве населенных пунктов столбик термометр максимум поднимется до плюс 15 градусов.

Днем в регионе пойдет кратковременный дожди и грозы, сообщили Gazeta.SPb в региональном ГУ МЧС России.

По Ленинградской области также будет гулять ветер со скоростью до 10 метров в секунду, во время грозы порывы станут сильнее – настолько, что ленинградцам не рекомендуют никуда выходить из дома.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге погода к концу недели тоже испортилась – горожанам обещают дожди, ветер и серое небо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что теплая погода покинет Санкт-Петербург к концу недели.