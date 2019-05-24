Дорогу в Каменку перекроют из-за ремонта

В Приморском районе Петербурге до 6-го июня вводится ограничение движения транспорта по дороге в Каменку. Дорожные работы начнутся в пятницу, 24 мая, сообщает ГАТИ.

Движение наземного транспорта ограничат на участке от Суздальского проспекта до Выборгского шоссе.

Отмечается, что с 28 по 30 мая движение транспорта на участке будет закрыто, включая перекресток с Михайловской улицей.

Также с вечера 24 мая до 06:00 27 мая автомобилисты не смогут проехать на Пироговскую набережную с улицы Академика Лебедева. Там будут проводиться роботы по прокладке инженерных сетей.

В выходные дни, с 25 по 26 мая, а также с 1 по 2 июня, ограничение на движение введут по Вербной улице от улицы Репищева до Новоколомяжского проспекта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ГАТИ выдала бумаги на ремонт фонтанов.