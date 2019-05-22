ГАТИ выдала бумаги на ремонт фонтанов, выбранных в опросе

В Петербурге работает около 70 фонтанов. Фото: pixabay.com

В Петербурге работает около 70 фонтанов. Фото: pixabay.com

Оформлены документы на ремонт фасадов Капеллы и Казанского собора.

ГАТИ выдала документы на ремонт фонтанов, на которые указали жители Санкт-Петербурга, сообщили в ГАТИ 22 мая. С 21 мая начали ремонтировать фонтан в Любашинском саду, а сегодня приступили к работам с “Мальчиком и гусями” на Королева.

Больше всего петербуржцы озабочены состоянием фонтана в саду 30-летия Октября.

Кроме этого административно-техническая инспекция выдала бумаги на ремонт освещения в Калининском районе Петербурга на квартале Карпинского — Руставели — Науки. Также инспекция одобрила реставрацию фасадов капеллы Петербурга, флигеля дворца Юсуповых, Казанского собора и Инженерного моста.

В ведении “Водоканала Санкт-Петербурга” находится около 70 фонтанов и четыре фонтанных комплекса.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге утвердили программы развитие пяти кластеров.