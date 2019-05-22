В Петербурге утвердили программы развития пяти территориальных кластеров

Документ уже подписал врио губернатора.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение, сообщили Gazeta.SPb в администрации города. Программа рассчитана на ближайшие два года.

Она охватывает сразу несколько отраслей промышленности – от медико-фармацевтической до энергетической. В документе указано, как должны развиваться кластеры, сколько людей будут над ними работать, как много они должны заработать и многое другое.

На данный момент кластеры координирует ЦКР – под его началом работает 12 территориальных кластеров. Это – более 600 предприятий, среди которых есть представители среднего и малого бизнеса.

В 2019 году на поддержку и развитие кластеров выделили 26 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елин рассказал, где в Петербурге создадут новые бизнес-кварталы.