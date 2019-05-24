В Петербурге объявлен желтый уровень. Ожидаются дожди и грозы

В Северной столице объявлен желтый уровень «потенциально опасных» погодных условий. В ближайшие два дня жителей Петербурга и Ленобласти ожидают дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дожди будут кратковременными. Днем температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ленинградцев предупреждают о возможных лесных пожарах. Это связано не только с погодными условиями, но и с проведением сельскохозяйственных работ, а также с отдыхом людей на природе.

Также они рассказали, что теплые деньки сменят сильные ветра и даже грозы. Они создадут не самые безопасные условия для прогулок, поэтому жителей просят быть осторожнее.