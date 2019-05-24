В Петербурге объявлен желтый уровень. Ожидаются дожди и грозы

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице объявлен желтый уровень «потенциально опасных» погодных условий. В ближайшие два дня жителей Петербурга и Ленобласти ожидают дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дожди будут кратковременными. Днем температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ленинградцев предупреждают о возможных лесных пожарах. Это связано не только с погодными условиями, но и с проведением сельскохозяйственных работ, а также с отдыхом людей на природе.

Также они рассказали, что теплые деньки сменят сильные ветра и даже грозы. Они создадут не самые безопасные условия для прогулок, поэтому жителей просят быть осторожнее.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ветер ГУ МЧС России по Петербургу штормовое предупреждение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сертолово задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предприятие
В Петербурге неизвестные вынесли из почтового отделения более миллиона рублей
В Ленобласти узбеки надругались над пенсионеркой
На Профессора Попова неизвестный обвязался взрывчаткой с детонатором
Плаза объяснил причину проигрыша БК «Зенит» в матче с «ЦСКА»
Полежаевский парк оставили жить своей жизнью
Лети из Петербурга: цены на авиабилеты стали ниже
В Петербурге объявлен желтый уровень. Ожидаются дожди и грозы