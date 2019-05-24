Смольный опубликовал план благоустройства Южно-Приморского парка

В Южно-Приморском парке не планируется строительство новых религиозных объектов. Об этом жителям Красносельского района сообщила администрация. План-схему благоустройства парка разместили на сайте правительства Петербурга.

Согласно документам, земельный участок передан приходу храма Покрова Божией Матери. Подрядчиком по благоустройству парка выступает компанией «БалтВест», которая обязуется оборудовать второй въезд на территорию храма, отремонтировать пешеходную дорожку, облагородить зеленые зоны, построить детскую площадку, установить скамейки и урны. Работы планируют завершить до 16 июня 2021 года.

«Строительство (в том числе зданий сооружений, торговых объектов) в перечне работ не предусмотрено», — заявили в Смольном.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Петербурга вышли на защиту Южно-Приморского парка. По словам активистов, под застройку попадет большая часть лужаек, на которых отдыхают, гуляют с детьми и устраивают пикники местные жители.