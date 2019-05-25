Куда в Петербурге переселить кошек из подвалов

Жители Петербурга периодически жалуются на кошек, замурованных в подвалах. По правилам, животные действительно не могут жить в подвальных помещениях, но исключения всё же есть.

Жительница Выборгского района Петербурга пожаловалась на то, что «управляющая компания замуровала все дырки в подвал» и «кошкам теперь негде жить». Свою историю женщина разместила на интернет-сервисе «Яндекс. Район» и всего за 15 часов под постом появилось почти 100 комментариев. Пользователи пишут, что управляющая компания сделала правильно – так не будут разводиться грязь, вонь и блохи. Кто-то считает, что управляющая компания не имеет права бетонировать подвальные отверстия, к тому же, если кошки не смогут жить в подвале, разведутся крысы. А кто-то просто советует отдать кошек в приют или взять себе.

В Жилищном комитете Gazeta.SPb пояснили, что к ним часто поступают жалобы от жителей на то, что животные оказываются заблокированными в подвалах из-за закрытых отверстий. Однако каждая ситуация индивидуальна, отметили в комитете.

Кошек не должно быть в подвалах, но исключения бывают

Согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда», проемы в подвальных помещениях должны быть заделаны сетками, объяснили в Жилищном комитете. Это делается для того, чтобы защитить подвалы от проникновения животных – грызунов, кошек и собак. Но так как подвал является общедомовой собственностью, то собственники могут на общем собрании проголосовать за то, чтобы открыть подвал для обитания там кошек. Но это можно сделать только в том случае, уточнили в комитете, если люди готовы взять кошек под свою опеку. Иными словами обеспечивать им уход – кормить, убирать за ними, периодически показывать ветеринару.

В Жилищном комитете объяснили, что подвал не может быть забетонирован, потому что для проветривания необходим приток воздуха. Поэтому, если жителям кажется, что подвал закрыт наглухо, они могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку. Эта инспекция и накладывает санкции, если выявляет нарушения.

Приют — не выход

Представитель службы спасения животных «Кошкиспас» Татьяна Скородумова отметила, что приюты в Петербурге переполнены, к тому же организованы волонтерами на свои средства, волонтеры собирают деньги на корм, содержание и лечение кошек. Поэтому в ситуации, когда кошек выселяют из подвала, пожалуй, единственный выход – это взять их к себе неравнодушным жильцам.

Есть защитники

А в ситуации, когда кошки оказываются в буквальном смысле замурованными внутри подвала, можно обратиться к представителям общественного движения защиты животных «Кошки Санкт-Петербурга и Ленобласти». Они оказывают правовую помощь, когда кошки оказываются запертыми в подвалах.

«Несмотря на то, что некоторые сотрудники жилищно-коммунальных служб ссылаются на то, что кошек не должно быть в подвалах многоквартирных жилых домов, в законодательстве РФ нет прямого запрета нахождения кошек в подвалах многоквартирных домов», – отмечается в памятке по спасению кошек общественного движения в соцсети «ВКонтакте».

«Соседство с кошками намного снижает интенсивность популяции роста грызунов. В здании, в подвале которого живут кошки, крысы не размножатся. Их отпугивают не столько острые когти и зубы, сколько сам кошачий дух», – приводится в памятке мнение врача-инфекциониста больницы имени Боткина Михаила Антонова.

Кошки имеют особое значение для Петербурга. Во времена блокады Ленинграда самой страшной стала зима 1941-1942 годов – тогда в городе настолько не осталось продовольствия, что постепенно в ход пустили бродячих животных, потом пришла очередь и домашних. К весне 1942 года в Ленинграде совсем не осталось кошек. В городе началось нашествие крыс – порой даже трамваи останавливались, чтобы пропустить полчища грызунов. После снятия блокады, по решению Ленсовета, в город наконец завезли кошек. Около 5000 кошек за короткое время спасли Ленинград от эпидемий и болезней. А в Зимнем дворце со времен его постройки и по сей день живут коты – туда их тоже завезли для борьбы с грызунами. Ежегодно в Петербурге празднуется День эрмитажного кота – в этом году он будет проходить 25 и 26 мая.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на улице Композиторов установили скульптуру в память о кошках блокадного Ленинграда.