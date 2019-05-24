Третьяк оценил решение IIHF о ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Игры пройдут в Ледовом дворце и СКК “Петербургский”.

Международная федерация хоккея (IIHF) решила провести чемпионат мира 2023-го года в Санкт-Петербурге. Глава российской федерации хоккея Владислав Третьяк уверен, что это говорит об уважении к России в целом, о чем сообщил в пятницу 24 мая.

Молодежный чемпионат примет Новосибирск. Третьяк заявил, что на его памяти оба турнира до сих не принимала одна и та же страна в один и тот же год.

Игры чемпионата в Петербурга пройдут в Ледовом дворце и СКК “Петербургский”.

В 2024 году чемпионат отправится в Чехию, а в 2025-ом его поделят Швеция и Дания. Сейчас турнир идет в Словакии в Братиславе и Кошице. Вчера Россия одержала победу на США, а следующий матч сыграет со сборной Финляндии в полуфинале, как Gazeta.SPb сообщила ранее. Затем турнир поедет в Швейцарию (2020), Белоруссию и Латвию (2021) и Финляндию (2022).