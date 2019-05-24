Медного всадника отмыли под шлангом

В день рождения Санкт-Петербурга у памятника возложат цветы.

В пятницу утром специалисты из Музея городской скульптуры вымыли Медного всадника, сообщает “Мойка78” 24 мая.

Памятник отмыли под шлангом от грязи и пыли; это делают каждый год (или почти каждый): в 2016-ом году в “церемонии”, к примеру, приняли участие Андре Виллаш-Боаш, бывший тренер ФК “Зенит” Санкт-Петербурга и Вячеслав Малафеев — его вратарь.

За мойкой наблюдали прохожие: жители Санкт-Петербурга и приехавшие накануне Дня Города туристы. 27 мая Санкт-Петербурга отпразднует 316 лет со дня основания. В этот день у памятника пройдет акция, о которой Gazeta.SPb ранее сообщала: она приведет к перекрытиям движения.

Памятник открыли в 1782 году. Скульптура Петра I на самом деле изготовлена из бронзы, а название “Медный” за ним закрепилось из-за поэмы Пушкина.