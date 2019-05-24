Ко Дню города в Петербурге вымыли 7 тысяч домов

План Жилищного комитета Санкт-Петербурга выполнен на 97%.

В Санкт-Петербурга отмыли 7 тысяч фасадов домов, сообщили в Жилкомитете 24 мая. Сейчас план выполнен на 97%. Вероятно, в Жилкомитете Петербурга надеются успеть к Дню Города — 27 мая Санкт-Петербургу исполнится 316 лет.

Общее число фасадов, которые нужно отмыть — 7300. Из них 6800 нужно почистить на уровне второго этада, а еще около 500 — по всей площади лицевого фасада. За апрель, когда в Санкт-Петербурге шел месячник по благоустройству, в городе вымыли около 5600 фасадов.

Сейчас в Санкт-Петербурге ждут дождей, но стоит напомнить: дожди не моют улицы и здания сами по себе, хотя помогают разрушать стойкие загрязнения.

Мытья не избежал и Медный всадник Санкт-Петербурга памятник Петру Великому отмыли от грязи сегодня в пятницу 24 мая, о чем Gazeta.sPb сообщила ранее.