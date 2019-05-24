Митянина открыла памятник Петру I у школы №422 в Кронштадте

Митянина открыла памятник Петру I у школы №422 в Кронштадте.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина поучаствовала в открытии памятника императору Петру I, сообщили в Смольном 24 мая. Памятник появился у школы №422 и Митянина поздравила ее одиннадцатиклассников с Последним звонком.

Митянина отметила роль императора в истории России и рассказала школьникам, что на своей печати Петр вырезал слова “Я — ученик и нуждаюсь в учителях”.

Памятник выполнил скульптор Михаил Сердюков. Жители Кронштадта приняли поздравления от Митяниной с 315-летием города.

Школа №422 выпускает учеников в 72-ой раз. Она вошла в пятерку лучших в Петербурге, а их всего более 800.

Митянина назвала выпускников “поколением Next” и пожелала им счастливого будущего. По ее словам, им предстоит жизнь в самом прекрасном городе на земле. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Матвиенко поздравила петербуржцев с днем города.