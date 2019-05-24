Матвиенко поздравила жителей Петербурга с Днем города

Экс-губернатор Петербурга назвала его одним из самых красивых городов России. Фото: Batphoto, Андрей Пронин
Экс-губернатор Петербурга назвала его одним из самых красивых городов России. Фото: Batphoto, Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации написала письмо, адресованное Беглову и Макарову.

Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт-Петербурга с наступающим праздником — Днем города, сообщили в Смольном 24 мая. Северная столица отметит 316 лет со дня основания 27 мая.

Председатель Совета Федерации — и губернатор Санкт-Петербурга в прошлом — направила письмо, адресованное врио Беглову и спикеру Заксобрания Макарову. В нем она отметила, что День города дает возможность вспомнить историю Северной столицы и имена замечательных людей, которые в нем жили.

Матвиенко назвала Город на Неве воплощением русской культуры и искусства и одним из самых красивых городов России. Она подчеркнула, что сегодня Петербург активно развивается и имеет широкие перспективы. Органы государственной власти РФ в свою очередь делают все, чтобы город мог реализовать свой потенциал.

Ранее Gazeta.sPb рассказала, как в Петербурге пройдет ночь на День города.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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