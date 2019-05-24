Классика на Дворцовой, Поющие мосты и салют: как в Петербурге пройдет главная ночь города

«День города» в Петербурге в этом году будем праздновать несколько суток. Кульминацией праздника станет только одна ночь. Симфоническая музыка и танцы под классику, живой мост, светящиеся кометы и салют — всем этим можно будет проникнуться в ночь 26 на 27 мая.

Классика на Дворцовой

Праздничный вечер начнется с традиционной «Классики на Дворцовой» в 21:00. Импровизированная концертная площадка развернется прямо под открытым небом, поэтому вход на мероприятие свободный. На сцене выступят не только исполнители из России, но из других стран. Здесь споют сопрано Анна Нетребко, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, баритон, покоривший Метрополитен Опера, Алексей Лавров, тенор из США Рене Барбера, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, итальянская певица русского происхождения Мария Мудряк, кубинское сопрано Мария Алейда и солистка Мариинского театра меццо-сопрано Екатерина Сергеева, сообщают организаторы. Певцам будет аккомпанировать симфонический оркестр Михайловского театра и молодежный хор «СоГласие».

Кроме музыкальных выступлений, запланированы и театральные. В этот вечер на сцену выйдет театр TODES Аллы Духовой, театр балета им. Леонида Якобсона. Выступят петербургские артисты балета и чемпионы мира по латино-американским танцам.

На концерт организаторы советуют приходить заранее, если не хочется стоять. За Александровской колонной в этом году организуют сидячий партер на 1400 мест – совершенно свободный, без билетов и пригласительных. Концерт закончится в 23:00

Поющие мосты, полеты над Невой и фейерверк

Почти сразу после «Классики на Дворцовой» неподалеку начнется светомузыкальное шоу «Поющие мосты».

Впервые с музыкальным сопровождением Дворцовый мост развели в 2016 году. С тех пор это делается ежегодно в рамках звукового шоу «Поющие мосты». Открытие сезона по традиции сопровождается симфонической музыкой не из динамиков, а живой.

В 23:30 на сцену перед Адмиралтейством выйдет оркестр «Северная симфония» – дирижировать будет Фабио Мастранджело. Гости смогут услышать увертюру к опере «Руслан и Людмила», «Вальс-фантазию» Глинки, полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, увертюру Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта», вальс из балета «Золушка» Прокофьева, «Пляску скоморохов» Римского-Корсакова из оперы «Снегурочка». Солировать будут Анна Викулина и Тигрий Бажакин.

Около полуночи, когда зазвучит «Гимн великому городу» Глиэра и зажгутся Ростральные колонны, шоу перейдет в новую фазу – мультимедийную. Дворцовый мост разведут и его внутренние конструкции станут площадкой для 3D проекции. Под музыку известного скрипача Эдвина Мартона здесь покажут мистический Петербург.

Вход на открытие сезона «Поющих мостов» также свободный. Можно сказать, что лучше занимать места со стороны Дворцового проезда, поскольку со стороны Васильевского острова шоу дублироваться не будет. Однако в Васильевского острова можно будет увидеть яркое гидрофлай-шоу в акватории Невы – оно начнется в 00:12. Над водой взлетят семь человек в светящихся костюмах. В эту ночь даже попытаются установить мировой рекорд – один из спортсменов воспарит над Невой на 20 метров лишь за счет силы струи воды. После этого зрелищного финта над Петербургом будет дан праздничный салют. Фейерверк запустят примерно в 00:20 со стрелки Васильевского острова.

После праздника добраться до дома можно на метро – оно будет работать всю ночь с 26 на 27 мая. И стоит учесть, что на время проведения вечерних мероприятий некоторые улицы будут перекрыты – об этом Gazeta.SPb рассказывала сегодня.