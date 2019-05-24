День города в Петербурге: что перекроют, как будет работать метро

Ряд улиц будет закрыт для движения в праздничную ночь с 26 на 27 мая. Фото: Рixabay

Ряд улиц будет закрыт для движения в праздничную ночь с 26 на 27 мая. Фото: Рixabay

Из-за празднования Дня города движение в центре города будет ограничено 25, 26 и 27 мая. Метро будет работать круглосуточно в ночь с 26 на 27 мая, а Дворцовый мост разведут трижды.

Где нельзя будет проехать

Запрет остановки транспортных средств будет введен с 00.00 25 мая до 10.00 26 мая по Караванной улице.

С 21:00 25 мая до 10:00 26 мая и с 17:00 26 мая до 02:00 27 мая будет закрыта для движения Биржевая площадь в направлении от Дворцового моста в сторону Биржевого моста.

Днем 26 мая в связи с мероприятиями в центре города — «Балом национальностей», парадом циркачей, шествием барабанщиков и велопарадом будет приостановлено движение транспорта. Так, ограничения вводятся:

с 10:00 до 17:00 — на Биржевой площади,

— на Биржевой площади, с 10:00 до 13:20 — на Караванной улице,

— на Караванной улице, с 12:00 до 12:30 — на Невском проспекте от Караванной улицы до Дворцового проезда, на Дворцовом проезде и Дворцовом мосте,

— на Невском проспекте от Караванной улицы до Дворцового проезда, на Дворцовом проезде и Дворцовом мосте, с 09:00 до 16:00 — на Думской улице,

— на Думской улице, с 10:00 до 16:00 — на Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова, а также на улице Ломоносова от Садовой улицы до Думской улицы, на Невском проспекту от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова

— на Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова, а также на улице Ломоносова от Садовой улицы до Думской улицы, на Невском проспекту от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова 12:30 до 15:00 — на Невском проспекте от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

С связи с проведением гала-концерта «Поющие мосты» с 22:30 26 мая до 01:00 27 мая для движения транспорта будут закрыты Дворцовый мост, Дворцовый проезд, Адмиралтейская набережная, Дворцовая набережная от Дворцового до Троицкого моста, Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади. Кроме того в полночь мост торжественно разведут. В 00:30 мост снова сведут и разведут опять по стандартному графику еще два раз — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.

И это не весь список ограничений движения транспорта. Петербург будет праздновать день города с 25 по 27 мая — в это время пройдет больше 200 мероприятий. Полный список перекрытия или закрытия движения со схемами объезда доступен на сайте СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»

Ночное метро

Станции метро будут работать в ночь с 26 на 27 мая, сообщают в ГУП «Петербургский метрополитен». Но некоторые вестибюли будут недоступны для пассажиров – это «Проспект Ветеранов-1», «Ленинский проспект-2», «Площадь Ленина-2», «Московская-1», «Девяткино-1», «Невский проспект-2», а также вестибюли станций метро «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о программе на День города в Петербурге.