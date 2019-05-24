Для дольщиков долгостроев «Норманн» найден новый подрядчик

Дома должны сдать к декабрю. Фото: Pixabay
Дома должны сдать к декабрю. Фото: Pixabay

В ближайшее время будет возобновлено строительство двух жилых комплексов от компании «Норманн». Речь идет о ЖК «Три Апельсина» и «На Заречной».

Для проведения работ уже найден новый генеральный подрядчик. Им станет ООО «ПТК», сообщили Gazeta.SPb в Комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Планируется сдать первую очередь «Три Апельсина» и «На Заречной» уже к декабрю текущего года. Третья очередь «На Заречной» на данный момент построена всего на 5%, поэтому сдать её планируют только в мае 2021 года. Всю исполнительную документацию передадут новым подрядчикам уже в течение месяца.

6 и 13 июня пройдут выездные мероприятия для дольщиков на площадке «На Заречной» и «Трех Апельсинов» соответственно. На встречах будущие жильцы смогут задать новому генеральному подрядчику все вопросы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ко Дню города в Петербурге вымыли 7 тысяч домов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
комитет по строительству Норманн подрядчик
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