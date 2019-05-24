Совершаева поздравила выпускников Академической гимназии №56

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева посетила Академическую гимназию №56 для того, чтобы передать поздравления от главы города.

Торжественное мероприятие прошло сегодня, 24 мая, в театре «Мюзик-холл».

Совершаева от лица временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поздравила выпускников одной из самых выдающихся школ России — Академической гимназии №56.

Она пожелала выпускникам легкости в жизненном пути, достижения целей и счастливого будущего.

Вице-губернатор отметила, что на руках у выпускников есть «счастливый билет», с помощью которого они могут попасть в любой вуз России и не только. Совершаева душевно поблагодарила родителей школьников за то, что они обеспечивали выпускников поддержкой и условиями для обучения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Матвиенко поздравила жителей Петербурга с Днем города.