Программа матпомощи нуждающимся продлена до 2022 года

Беглов подписал постановление. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu
Беглов подписал постановление. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Согласно данному постановлению, глава Социального кодекса Санкт-Петербурга о материальной помощи лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, продолжает действовать до 31 декабря 2022 года, сообщили Gazeta.SPb в городской администрации.

В связи с этим материальную поддержку удастся оказать большему количеству человек, которые в ней нуждаются.

Люди попадают в сложную жизненную ситуацию по разным причинам. К данной социальной группе причисляют тех, кто не имеет официального трудоустройства, имеющие инвалидность, присутствие в семье несовершеннолетнего или достигшего 65 лет родственника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург поможет защитить интеллектуальную собственность.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов материальная помощь социальный кодекс
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