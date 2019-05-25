В Петербурге планируют потратить около 1,2 млрд рублей на ЧМ по хоккею в 2023 году

Власти города рассчитывают на софинансирование со стороны федерального бюджета и Федерации хоккея России.
На проведение предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 год планируют потратить около 1,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова. Масштабное спортивное мероприятие будут финансировать по концепции распределения финансов. Так, из городского бюджета на событие будет выделено 50% и столько же из федерального бюджета.
Помимо этого, часть расходов по стартовому взносу за проведение чемпионата в Международную федерацию хоккея возьмет на себя Федерация хоккея России.
Напомним, что ранее чемпионат мира по хоккею в Петербурге проходил в 2016 году.
Также вице-губернатор отметил, что Петербург готов к проведению такого мероприятия с точки зрения инфраструктуры. Сегодня город соответствует самым высоким мировым стандартам в спортивной, транспортной, гостиничной, медицинской сферах.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Третьяк оценил решение IIHF о ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге.