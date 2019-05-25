В Дагестане были зафиксированы ночные землетрясения

Жертв и разрушений нет. Фото: https://pixabay.com

Жертв и разрушений нет. Фото: https://pixabay.com

Землетрясения произошли в Буйнакском районе Дагестана.

По информации местных спасателей, землетрясение произошли с временным интервалом в час. Так, сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на ГУ МЧС по республике, первое землетрясение было зафиксировано около 01:43 с магнитудой 4,4.

Втрое произошло около 02:44 с магнитудой 2,3.

Как передают в Дагестанском филиале геофизической службы российской академии наук, на территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров.

Также, по информации спасателей жертв и разрушений нет. Объекты экономики работают в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число пострадавших при взрыве в Лионе увеличилось до 13.