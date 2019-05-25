Ново-Манежный сквер в Петербурге отмечает юбилей

Спустя больше 100 лет в сквере была проведена масштабная реконструкция. Фото: https://ru.wikipedia.org

Спустя больше 100 лет в сквере была проведена масштабная реконструкция. Фото: https://ru.wikipedia.org

Расположенный в самом центре Северной столицы сквер сегодня отмечает 140-летие.

Сквер был открыт еще в 1879 году на Манежной площади. К проекту свои усилия приложил российский архитектор Василий Кенель, а озеленением территории занимался городской садовник Визе.

Спустя больше 100 лет в сквере была проведена масштабная реконструкция. Сегодня в сквере можно встретить липы, вязы и сирень.

Также в 2003 году Петербурге принял от правительства Италии и муниципалитета Милана в подарок бюсты знаменитых архитекторов, которые трудились над обликом Петербурга. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Бюсты знаменитых скульпторов — Антонио Ринальди, Франческо Растрелли, Карла Росси и Джакомо Кваренги — установлены на газоне возле фонтана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на “Балтийском заводе” сегодня спустят на воду атомный ледокол “Урал”.