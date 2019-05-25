Герман Греф вновь стал главой Сбербанка

Герман Греф заявлял, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. Фото: pikabu.ru
Герман Греф заявлял, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. Фото: pikabu.ru

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа на четвёртый срок.

Накануне прошло годовое собрание, на котором озвучили, что акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок. В статусе главы Сбербанка Греф будет находиться еще четыре года. Об этом пишут “РИА. Новости”.

Напомним, что президентом и председателем правления крупнейшего российского банка Греф является с 2007 года.

Ранее Герман Греф заявлял, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. После ухода он планирует заняться технологическим предпринимательством.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Герман Греф сбербанк
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