Герман Греф вновь стал главой Сбербанка

Герман Греф заявлял, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. Фото: pikabu.ru

Герман Греф заявлял, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. Фото: pikabu.ru

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа на четвёртый срок.

Накануне прошло годовое собрание, на котором озвучили, что акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок. В статусе главы Сбербанка Греф будет находиться еще четыре года. Об этом пишут “РИА. Новости”.

Напомним, что президентом и председателем правления крупнейшего российского банка Греф является с 2007 года.

Ранее Герман Греф заявлял, что не планирует всю жизнь работать в Сбербанке. После ухода он планирует заняться технологическим предпринимательством.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России.