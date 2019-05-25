Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Россия и Финляндия проводили встречу в рамках чемпионата еще в 2017 году в Кельне. Фото: https://www.instagram.com/russiahockey/
Россия и Финляндия проводили встречу в рамках чемпионата еще в 2017 году в Кельне. Фото: https://www.instagram.com/russiahockey/

Второй финалист определится в матче Канада – Чехия.

В субботу, 25 мая, пройдут два решающих матч в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе. Об этом пишет “Советский спорт”.

Так, первый матч “Россия-Финляндия” начнется в 16:15. Стоит отметить, что на нынешнем турнире сборная России одержала восемь побед в основное время в восьми матчах.

В свою очередь финская команда Финляндия стала второй в группе A, потерпев два поражения от США и Германии.

Россия и Финляндия проводили встречу в рамках чемпионата еще в 2017 году в Кельне.

Второй финалист определится в матче Канада – Чехия. Матч начнется в 20:15.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют потратить около 1,2 млрд рублей на ЧМ по хоккею в 2023 году.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
братислава Россия - Финляндия ЧМ по хоккею
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Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
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