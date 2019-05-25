Синоптики прогнозируют дождливую, но теплую субботу в Петербурге

Ветер ожидается со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: https://pixabay.com
Ветер ожидается со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: https://pixabay.com

Воздух прогреется 25 мая до +19 градусов.

Как сообщают в ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в субботу, 25 мая, в Петербурге возможны кратковременные осадки. Однако температура воздуха на улице будет комфортной для прогулки. Так, сообщают синоптики, в этот день температура максимально поднимется до +19 градусов.

Ветер ожидается со скоростью 3-8 метров в секунду. Также синоптики сообщают, что атмосферное давление будет понижаться.

Второй выходной в Петербурге будет примерно такими же, температура воздухе прогреется до +17 градусов и будут небольшие осадки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на “Балтийском заводе” сегодня спустят на воду атомный ледокол “Урал”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Синоптики прогнозируют дождливую, но теплую субботу в Петербурге