На своей странице во “ВКонтакте” Беглов подвел итоги рабочей недели

Врио губернатора попросил петербуржцев в комментариях к записи присылать фотографии и адреса проблемных участков. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора попросил петербуржцев в комментариях к записи присылать фотографии и адреса проблемных участков. Фото: https://vk.com/a_beglov

Действующий губернатор Петербурга по пунктам выделил ключевые события и важные вопросы, которые решались на этой неделе в городе.

Так, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов первым пунктом выделил начало ремонтного сезона. Бегло сообщил, что на заседании правительства в Смольном дал поручение системно приводить дороги в порядок, чтобы каждый петербуржец смог оценить результаты.

Врио губернатора попросил петербуржцев в комментариях к записи присылать фотографии и адреса проблемных участков.

Также Беглов сообщил, что на неделе решен вопрос с контролем по обновлению освещения в городе. Беглов напомнил, что на этой неделе в первый раз включили полностью обновленную подсветку Благовещенского моста, это 890 энергоэффективных светильников.

Помимо этого, в Петербурге ввели надбавку за классное руководство. Она будет установлена на законодательном уровне.

Беглов рассказал о своем визите и в 50-ю поликлинику в Приморском районе.

“Проверял, как внедряется система бережливой поликлиники. Хочу подчеркнуть: это ни в коем случае не какая-то экономия на людях!!! Наоборот, это бережное отношение ко времени людей”, — написал действующий губернатор в соцсети.

Также на неделе для читающей публики города произошло важное событие. Была найдена возможность сохранить журнал “Звезда”, который выходил лаже в время блокады Ленинграда.

Помимо всего проделанного, Беглов напомнил петербуржцам, что завтра Петербург отметит День города. В этой дате в Северной столице высадили 31 000 кустарников и 460 000 цветов. Наземный транспорт и метро будут ходить по особому расписанию, без ночных перерывов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют закупить уборочную технику на 3 млрд рублей.