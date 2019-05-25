На своей странице во “ВКонтакте” Беглов подвел итоги рабочей недели

Действующий губернатор Петербурга по пунктам выделил ключевые события и важные вопросы, которые решались на этой неделе в городе.
Так, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов первым пунктом выделил начало ремонтного сезона. Бегло сообщил, что на заседании правительства в Смольном дал поручение системно приводить дороги в порядок, чтобы каждый петербуржец смог оценить результаты.
Врио губернатора попросил петербуржцев в комментариях к записи присылать фотографии и адреса проблемных участков.
Также Беглов сообщил, что на неделе решен вопрос с контролем по обновлению освещения в городе. Беглов напомнил, что на этой неделе в первый раз включили полностью обновленную подсветку Благовещенского моста, это 890 энергоэффективных светильников.
Помимо этого, в Петербурге ввели надбавку за классное руководство. Она будет установлена на законодательном уровне.
Беглов рассказал о своем визите и в 50-ю поликлинику в Приморском районе.
“Проверял, как внедряется система бережливой поликлиники. Хочу подчеркнуть: это ни в коем случае не какая-то экономия на людях!!! Наоборот, это бережное отношение ко времени людей”, — написал действующий губернатор в соцсети.
Также на неделе для читающей публики города произошло важное событие. Была найдена возможность сохранить журнал “Звезда”, который выходил лаже в время блокады Ленинграда.
Помимо всего проделанного, Беглов напомнил петербуржцам, что завтра Петербург отметит День города. В этой дате в Северной столице высадили 31 000 кустарников и 460 000 цветов. Наземный транспорт и метро будут ходить по особому расписанию, без ночных перерывов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют закупить уборочную технику на 3 млрд рублей.