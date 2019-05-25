В Петербурге планируют закупить уборочную технику на 3 млрд рублей

Итоги конкурса будут подведены 21 июня текущего года. Фото: https://spb.kuvalda.ru
Итоги конкурса будут подведены 21 июня текущего года. Фото: https://spb.kuvalda.ru

Конкурс объявило Государственное унитарное дорожное предприятие “Центр”.

Согласно условиям конкурса, сообщает телеканал “78” со ссылкой на сайт госзакупок, ГУДП “Центр” объявило конкурс на открытие невозобновляемой кредитной линии на 3 млрд рублей. Деньги будут потрачены н приобретение уборочной техники.

Также сообщается, что дорожному предприятию необходим кредит сроком на год по ставке не более 11%.

На все средства будут приобретены 471 единиц снегоуборочной техники. Свои заявки можно отправлять до 18 июня, сообщают на сайте. А итоги конкурса будут подведены 21 июня текущего года. Также известно, что за оказание услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии ГУДП “Центр” заплатит 329 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ко Дню города в Петербурге вымыли 7 тысяч домов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
госзакупки ГУДП "Центр" уборочная техника
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