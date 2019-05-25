Александр Беглов инспектирует Курортный район Петербурга

Беглов рассказал, что в начале 2000-х  был главой администрации района. Фото: https://www.gov.spb.ru
Беглов рассказал, что в начале 2000-х  был главой администрации района. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор уже осмотрел строящуюся развязку Нового шоссе и ЗСД.

О своем рабочем визите в Курортный район временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов также сообщал на своей официальной странице “ВКонтакте”.

“Сегодня еду в Курортный район. Кстати, в начале 2000-х я был главой администрации. Инспектирую строительство путепровода, в силу инженерного образования подхожу к этому с особым интересом. И как всегда встречаюсь с жителями!”, — написал Беглов.

Также на своей странице во “ВКонтакте” Беглов подвел итоги рабочей недели. Действующий губернатор Петербурга по пунктам выделил ключевые события и важные вопросы, которые решались на этой неделе в городе.

Так, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов первым пунктом выделил начало ремонтного сезона. Бегло сообщил, что на заседании правительства в Смольном дал поручение системно приводить дороги в порядок, чтобы каждый петербуржец смог оценить результаты.

Врио губернатора попросил петербуржцев в комментариях к записи присылать фотографии и адреса проблемных участков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов озвучил еще несколько важных итогов уходящей недели.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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